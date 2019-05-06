Китайские индексы упали более чем на 5% на фоне эскалации торгового конфликта с США

Акции в Китае упали на фоне эскалации напряженности между США и Китаем, после того как президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем повышении пошлин на китайские товары.
Индекс Shanghai Composite к закрытию торгов упал на 5,58% до 2906,46 пункта. Shenzhen Composite опустился на 7,38% до 1515,80 пункта.
Индекс CSI 300, который отслеживает акции крупнейших публичных компаний материкового Китая, завершил торги снижением на 5,84% до 3684,62 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng потерял 2,9% и к закрытию сессии оказался на отметке 29209,82 пункта.
Между тем, фондовый индекс Австралии ASX 200 по итогам торгов в понедельник снизился на 0,82%.
Биржи Японии и Южной Кореи закрыты по случаю праздников.
Напомним, накануне Трамп написал в Twitter, что повысит тарифы на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд с 10% до 25% в пятницу. Он также пригрозил в ближайшее время ввести 25%-е тарифы на дополнительные товары на $325 млрд.
Ранее ожидалось, что на этой неделе торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином выйдут на финишную прямую и сделка будет заключена.
После заявлений Трампа о готовности повысить пошлины в прессе появлялась информация о том, что Китай готов отменить или как минимум отложить очередной раунд переговоров, который должен был состояться на этой неделе в США.
Однако в ходе пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что делегация страны по-прежнему «готовится к поездке в США для торговых переговоров».
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