В Киеве неизвестные пытались поджечь Андреевскую церковь

В реконструируемое здание Андреевской церкви в Киеве кидали «коктейли Молотова», сообщает глава Информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

«Полтора часа назад бросали „коктейли Молотова“ в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожара не произошло, вреда не нанесено, никто не пострадал», — написал он в соцсети Фейсбук утром в четверг.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви, однако возгорания не произошло.

«В 8:05 по спецлинии „102“ в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили во входные двери церкви две стеклянные бутылки... В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло», — сказано в сообщении.

По словам охранников, они пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, что согласно вступившему в силу закону «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская», предусматривается, что Андреевская церковь передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.