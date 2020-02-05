Торговый дефицит США сократился впервые за шесть лет

Дефицит торгового баланса США в прошлом году снизился впервые за последние шесть лет во многом благодаря таможенным пошлинам на китайские товары. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении американского Минторга.
Торговый дефицит США в прошлом году сократился на 1,7% и достиг $617 млрд. В 2018 году этот показатель составлял $628 млрд, став самым высоким за последнее десятилетие. Понижение, отмечают в министерстве, стало причиной введенных США пошлин на китайские товары, которые снизили поток импортных товаров из Китая. В прошлом году он упал почти на 18% и достиг $345,6 млрд. В 2018 году этот показатель поднялся до рекордных $419,5 млрд.
Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит сократить торговый дефицит.
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