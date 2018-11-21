Великобритания увеличит военную помощь Украине

Великобритания пообещала усилить военную поддержку Украины в целях «защиты свободы и демократии». Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, публикуя выдержки из заявления, с которым планирует выступить в среду министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.

В Украине будет размещено дополнительное число британских военнослужащих, приводит слова Уильямсона издание. Они, в частности, займутся обучением украинского спецназа и морских пехотинцев. Кроме того, по словам министра, в регионе будет размещен многоцелевой корабль гидрографической разведки ВМС Великобритании Echo с экипажем в составе 72 человек.

«Пока Украина сталкивается с российскими агрессивными действиями, она найдет в Соединенном Королевстве решительного партнера, — цитирует газета главу британского минобороны.

«Продолжая работать вместе посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине встать на защиту свободы и демократии», — заявляет Уильямсон.