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Украинских военных начали учить применять британское оружие

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Украинских военных начали учить применять британское оружие

Военнослужащие начали интенсивную подготовку в Черниговской области по применению ракетных комплексов NLAW, которые ранее поставила в нашу страну Великобритания. Об этом в субботу сказано в сообщении сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«Военнослужащие 169-го Учебного центра „Десна“ начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

169-й учебный центр «Десна» расположен в одноименном поселке Черниговской области.

25 января сообщалось, что военные проходят подготовку к применению NLAW в 184-м Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил 17 января, что королевство подготовило новый пакет помощи нашей стране, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ.

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Как стало позже известно, Лондон направил 30 военных инструкторов в Украину, которые будут обучать военнослужащих ВСУ обращению с доставленными в страну противотанковыми ракетами в количестве примерно 2 тыс. единиц. СМИ сообщали, что Лондон поставил разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

Великобритания, ВСУ
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