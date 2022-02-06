Великобритания направила в Украину спецназовцев для обучения украинских военных

Великобритания отправила в Украину более 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа) в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим, сообщило издание Mirror.

По информации издания, британский спецназ передаст опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсиям.

Отмечается, что переброска элитных войск из Великобритании стала возможной, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам».