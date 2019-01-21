Почти договорились: в Брюсселе завершилась трехсторонняя встреча по газу

Еврокомиссия предложила Украине и России обсудить трансевразийский проект транзита газа. Об этом заявил в понедельник замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам трехсторонних переговоров РФ, ЕС и Украины по газу в Брюсселе.

Он отметил, что Еврокомиссия не ожидает проблем с поставками газа в ЕС этой зимой.

«Хорошая новость в том, что все хорошо, под контролем, и мы не ждем никаких проблем этой зимой», — заявил он.

В свою очередь глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина получила предложения об условиях транзита и его объемах после 2019г и берет два месяца на обсуждение.

«Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала под конец этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в „Нафтогазе“, так и с акционером », — сказал он.

Также сообщается, что Россия и Украина договорились в мае провести министерские консультации. Об этом в эфире российского ТВ сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров России, ЕС и Украины в Брюсселе.

«Мы договорились о том, что в мае проведем очередную встречу на министерском уровне для того, чтобы к этому времени эксперты поработали над деталями будущего контракта (по транзиту газа через Украину после 2019 года — Ред.)», — сказал Новак.