Предвыборная программа Гриценко - плевок в лицо обществу, - Максим Кухар

Экс-редактор «Форбс Украина», журналист Максим Кухар на личной странице в Facebook резко раскритиковал предвыборную программу кандидата в Президенты Анатолия Гриценко.

Слушайте, я думал, что на этих выборах главный клоун - Зеленский. Но я непростительно, дико, варварски ошибался, - написал Максим Кухар

Эксперта возмутил непрофессионализм программы и шаблонные, ничем необоснованные предвыборные обещания главы партии «Громадянська позиція».

Я почитал опубликованную предвыборную программу Гриценко. Ну это же химической чистоты позор и плевок в лицо обществу. Бред голых обещаний и хороших намерений выстроенный в ряд. Как вообще можно, собрать целый съезд людей, катаясь по стране и что-то рассказывая, потом взять и вот так - отрыгнуть на общество жалкую горстку общих фраз? За которые конечно все за - потому что это же общие фразы. Но заявка ведь делалась на что-то умное, что-то содержательное, что можно почитать, подумать и с кем-то обсудить. А в документе - обсуждать нечего. Это листовка районного авторитета, рвущегося в мажоритарщики, а не президентская программа, - пишет Максим Кухар.

Экс-редактор «Форбс Украина» считает, что это показывает настоящее отношение Гриценко к избирателям: если ему лень написать 20 листов содержательного текста, то почему ему не лень будет что-то делать после избрания?

Напомним, в своей предвыборной программе Анатолий Гриценко обещает наступить на пятки лидерам Европы, принимать решительные действия, устранить популизм, заключать только выгодные для Украины договора. Бывший Министр обороны Украины, которого эксперты считают причастным к развалу ВСУ, обещает сделать оснащенную армию. Также экс-соратник Ющенко заявил, что, при его избрании, не будет «любих друзів» Президента.