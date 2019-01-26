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Берни Сандерс будет бороться за пост президента США в 2020 году

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Берни Сандерс будет бороться за пост президента США в 2020 году

Сенатор США от штата Вермонт Берни Сандерс планирует участвовать в президентской гонке в 2020 году. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на два источника, знающих о его планах.

По данным интернет-портала, Сандерс размышлял об участии в следующих выборах в течение нескольких месяцев. Отмечается, что он был очень обнадежен результатами общественных опросов, которые, в том числе, показали, что его готовы поддержать многие граждане афроамериканского и латиноамериканского происхождения. Также некоторые опросы показали, что Сандерс является одним из самых популярных политиков США.

Как подчеркнул источник, на президентских выборах 2016 года, когда Сандерс соперничал с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии, «мало кто знал, кто он такой».

«На этот раз сенатор имеет то, что у него не было в прошлый раз — сегодня он является самым популярным чиновником в стране», — отметил источник.

Как сообщает Yahoo News, Сандерс в этот раз также намерен претендовать на выдвижении кандидатом в президенты от демократов.

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Имя кандидата на пост главы США от демократов будет объявлено на съезде Демократической партии с 13 по 16 июля 2020 года. 59-е выборы США пройдут 3 ноября 2020 года.

Берни Сандерс
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