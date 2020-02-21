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Суд в Москве приговорил Гриценко к шести годам колонии

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Суд в Москве приговорил Гриценко к шести годам колонии

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам колонии за якобы «призывы к террористическим актам на территории РФ».

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ („Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации“) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима», — огласил приговор судья Даниил Логачев.

Отмечается также, что российский суд «лишил его права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания».

«Дело» в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Он обвиняется в якобы «совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием СМИ» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), был объявлен в международный розыск, в апреле 2019 года был выдан орден на его заочный арест.

Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и своего национального законодательства.

Основанием для возбуждения «уголовного дела» в России в отношении бывшего украинского министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года.

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«В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании „Студия 1+1“ выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала „112 Украина“ он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока», — утверждает российское агентство.

Россия, Анатолий Гриценко
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