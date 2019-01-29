В Минфине РФ признают, что Венесуэла может не вернуть долги

Проблемы с обслуживанием Венесуэлой госдолга перед Россией, который составляет более $3 млрд, возможны вследствие политического кризиса в республике. Однако пока просрочек по платежам не было, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно», — сказал Сторчак.

По его словам, ближайший платеж намечен на конец марта — более $100 млн.

«У нас платежи — сентябрь и март. Просроченных сумм нет», — подчеркнул российский замминистра. Последний платеж состоялся 30 сентября.

В свою очередь в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что соглашение о реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией осталось без изменений.

«Никаких изменений в соглашение не вносилось, соответственно, Венесуэла должна выполнять взятые на себя обязательства перед кредитором», — указано в сообщении.

В ноябре 2017 года Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации задолженности на $3,15 млрд на 10 лет с минимальными платежами в первые шесть лет.