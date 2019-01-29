Гриценко в полиции дал показания против людей Порошенко

Кандидат в президенты, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко дал показания в Нацполиции по делу о нападении на него в Одессе. Об этом он сам сообщил в Facebook.
«Только что был на допросе в Главном следственном управлении Нацполиции. Дал показания следователю, который расследует преступление против нашей команды, совершенное 28 ноября в Одессе. Когда СБУ организовала титушок, чтобы не допустить меня в эфир Радио Shark, и грубое избиение наших партийцев», — написал Гриценко.
Он добавил, что рассказал о причастности к нападению президента.
«Выложил следователю известные мне факты создания по указанию президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе), которые организовали, руководили бандитами, а теперь их скрывают от задержания Нацполицией», — написал Гриценко.
Он выразил надежду, что полиция сделает все для предотвращения подобных преступлений.
«Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии с целью 1) разоблачения и блокировки „сеток“ по скупке голосов и 2) противодействия силовым провокациям во время выборов», — подытожил Гриценко.
Напомним, что 28 ноября 2018 года около 30 человек в масках напали на представителей партии «Гражданская позиция» в Одессе. Гриценко возложил ответственность за нападение на него и его соратников на президента Петра Порошенко.
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