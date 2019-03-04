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Еврокомиссия хочет ввести газовую директиву до запуска «Северного потока – 2»

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Еврокомиссия хочет ввести газовую директиву до запуска «Северного потока – 2»

Доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока — 2» и будет распространяться на этот проект. Об этом заявил в понедельник после заседания Совета ЕС по энергетике генеральный директор гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори.

«Да, мы рассчитываем на быстрое вступление директивы в силу до завершения „Северного потока — 2“, то есть директива будет применяться к этому проекту, — заявил он. — Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали о возможности ввести ее в действие как можно быстрее — на следующий день после публикации (в официальном журнале ЕС — Ред.), и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне странами ЕС», — заявил он.

Доработанная газовая директива распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. Согласно документу, оператором «Северного потока — 2» должна выступать независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой. Впрочем, Германия добилась смягчения этих поправок, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с Еврокомиссией.

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По оценкам экспертов, в таком виде газовая директива не позволит блокировать строительство «Северного потока — 2», но может создать дополнительные проблемы и неопределенность для инвесторов — в частности, в вопросе сроков окупаемости проекта.

газ, Северный поток-2, газовая директива
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