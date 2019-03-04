«Нафтогаз» не исключает полную потерю транзита газа

Украине грозит полная потеря газового транзита после строительства и сдачи в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», считает гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Газотранспортная система Украины окажется невостребованной после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», заявил в эфире «Пятого канала» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще „Турецкий поток“, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал Коболев.
По его словам, сейчас газовая система Украины является сдерживающим фактором против российской агрессии и, соответственно, после появления «Северного потока-2» возможность военного риска усилится.
Впрочем, такая ситуация не останавливает европейские компании от инвестирования в российский проект, отметил Коболев. Он предложил налаживать с Европой «классическое партнерство» и допускать зарубежные компании к управлению украинской газотранспортной системой в обмен на инвестиции.
Глава Минэнерго России Александр Новак ранее утверждал, что из-за изношенности газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу якобы обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, в том числе Ямал — Европа и «Северный поток-1».
Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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