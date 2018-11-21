Еврокомиссия отклонила доработанный Италией проект бюджета

Еврокомиссия (ЕК) вновь отклонила проект бюджета Италии на 2019 год, который Рим доработал в связи с его несоответствием европейским нормам. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в среду в Брюсселе.

«После оценки доработанного бюджета Италии Еврокомиссия подтверждает наличие особенно серьезного несоответствия рекомендациям Совета от 13 июля», — говорится в документе.

Также стало известно,ч то ЕК может в ближайшие недели начать санкционную процедуру против Италии из-за проекта бюджета страны, который не соответствует нормам ЕС. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси.

«Италия не соблюдает критерии долга, в связи с чем процедура оправдана. Теперь страны-члены должны в течение двух недель сказать, согласны они с оценкой Еврокомиссии или нет. И после этого Еврокомиссия подготовит процедуру и рекомендацию по исправлению», — сказал он.