Супрун ответила на насмешливый комментарий Зеленского

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун выразила надежду, что президент Владимир Зеленский изменит свое мнение о ней после личного разговора.

Об этом она сказала во время брифинга в Кабмине, комментируя высказывания Зеленского по ней в эфире телеканала «1 + 1», передает «Укринформ».

«Я еще не имею выводов, каковым человеком или президентом является Зеленский. Он работает недолго. Еще рано делать выводы. Я надеюсь, что он также не будет делать выводов, не поговорив со мной, не увидев, какова наша работа», — сказала Супрун.

Также руководительница МОЗ надеется, что Зеленский не будет называть ее именами, которые являются «оскорбительными и непрофессиональными».

Также, по ее мнению, из-за того, что Зеленский так пошутил о ней, «ему стало неприятно, и поэтому он так нервно засмеялся».

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун украинцы относятся по-разному, и поблагодарил Бога, что у него одного в другой врач.

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да? — как ее называют? Ну, слава Богу у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал Зеленский.

Ряд политиков и чиновников, которые критикуют медицинскую реформу, ранее неоднократно публично называли Ульяну Супрун прозвищем «Доктор Смерть». Они утверждают, что именно из-за ее реформы якобы умирают украинцы.