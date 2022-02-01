Еврокомиссия утвердила финансовую помощь Украине на €1,2 млрд

Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €600 млн в ближайшее время, общая сумма составит €1,2 млрд, сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Как я и сообщала на прошлой неделе, Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере €1,2 млрд. Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно скорее одобрить это решение, чтобы мы могли выделить первый транш в размере €600 млн в ближайшее время», — написала она.

На официальной странице Еврокомиссии говорится, что Евросоюз одобрил соответствующее предложение. €1,2 млрд будут предоставлены Украине дополнительно к €5,6 млрд, которые страна уже получила от ЕС в рамках прошлых программ.

Макрофинансовая помощь — это кредиты, которые Евросоюз выделяет на льготных условиях соседним странам, прежде всего для поддержки их платежного баланса.