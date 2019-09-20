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Лагард беспокоится по поводу мирового ВВП

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Лагард беспокоится по поводу мирового ВВП

Рост мировой экономики является «хрупким» и «находится под угрозой», сказала Кристин Лагард, которая сменит действующего главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги после 31 октября 2019 года, в интервью агентству France-Presse.

Лагард добавила, что экономический рост слишком сильно зависит от действий мировых центральных банков, в связи с чем их решения должны быть предсказуемыми.

Говоря о таких угрозах для мировой экономики, как выход Великобритании из Европейского союза и торговые противоречия США и Китая, Лагард отметила, что они «созданы руками человека, и человек может их исправить».

При этом она призвала власти мировых государств принимать более активное участие в решении экономических проблем вместо того, чтобы полагаться на центральные банки.

«Я думаю, главы центральных банков сделали очень многое», — сказала Лагард, добавив, что на протяжении многих лет они считались единственными, кто способен бороться с угрозами для экономики.

Лагард предупредила, что вмешательство политиков в действия центробанков «не оборачивается ничем хорошим», в то же время отметив, что «центробанки должны выполнять работу, которая им поручена... они должны опираться на факты и данные, чтобы быть предсказуемыми».

Европейский парламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге проголосовал за рекомендацию о назначении Лагард на пост председателя ЕЦБ. В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов, 49 воздержались.

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С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй срок на этом посту.

ВВП, Кристин Лагард
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