Глава ЕЦБ назвала сроки появления цифрового евро

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассчитывает, что финрегулятор сможет запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия. Такое мнение она высказала в среду в интервью Bloomberg TV.

«Мы должны убедиться, что делаем это правильно — это наш долг перед европейцами», — отметила Лагард. При этом она добавила, что необходимо оставаться реалистами. «На мой взгляд, запуск цифрового евро займет еще четыре года, может быть, чуть больше», — уточнила глава ЕЦБ.

Вместе с тем, по ее словам, регулятор намерен опубликовать анализ 8 тыс. ответов, полученных в рамках процесса публичных консультаций относительно потенциального запуска цифровой валюты. Материалы будут направлены в Европейский парламент, а затем в совет управляющих ЕЦБ, который примет решение к середине текущего года, продолжать ли эксперимент по внедрению цифровой валюты.

Кроме того, Лагард заметила, что конкретное решение о введении цифрового евро будет принято через полгода или год после этого. «Это технический проект, а также фундаментальное изменение», — констатировала Лагард. Вместе с тем она отметила, что подобная инициатива не должна привести к «слому существующей системы, а должна лишь улучшить ее». В настоящее время, по ее мнению, центральные банки различных стран находятся на разных этапах разработки цифровых валют. При этом использование наличных денег сохранится, заверила Лагард.

25 марта саммит ЕС выступил за усиление международной роли евро и поддержал подготовку к созданию цифрового евро. Лидеры Евросоюза призвали к усилению и формированию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро. Укрепление международной роли евро, по их словам, позволит повысить стратегическую автономию ЕС в экономических и финансовых вопросах, сохраняя при этом открытую экономику, способствуя мировой финансовой стабильности и поддерживая европейский бизнес и граждан.