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Глава ЕЦБ назвала сроки появления цифрового евро

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Глава ЕЦБ назвала сроки появления цифрового евро

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард рассчитывает, что финрегулятор сможет запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия. Такое мнение она высказала в среду в интервью Bloomberg TV.

«Мы должны убедиться, что делаем это правильно — это наш долг перед европейцами», — отметила Лагард. При этом она добавила, что необходимо оставаться реалистами. «На мой взгляд, запуск цифрового евро займет еще четыре года, может быть, чуть больше», — уточнила глава ЕЦБ.

Вместе с тем, по ее словам, регулятор намерен опубликовать анализ 8 тыс. ответов, полученных в рамках процесса публичных консультаций относительно потенциального запуска цифровой валюты. Материалы будут направлены в Европейский парламент, а затем в совет управляющих ЕЦБ, который примет решение к середине текущего года, продолжать ли эксперимент по внедрению цифровой валюты.

Кроме того, Лагард заметила, что конкретное решение о введении цифрового евро будет принято через полгода или год после этого. «Это технический проект, а также фундаментальное изменение», — констатировала Лагард. Вместе с тем она отметила, что подобная инициатива не должна привести к «слому существующей системы, а должна лишь улучшить ее». В настоящее время, по ее мнению, центральные банки различных стран находятся на разных этапах разработки цифровых валют. При этом использование наличных денег сохранится, заверила Лагард.

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25 марта саммит ЕС выступил за усиление международной роли евро и поддержал подготовку к созданию цифрового евро. Лидеры Евросоюза призвали к усилению и формированию более инновационного финансового сектора, более эффективных и устойчивых платежных систем. В этом контексте должна продолжаться подготовительная работа по изучению возможности запуска цифрового евро. Укрепление международной роли евро, по их словам, позволит повысить стратегическую автономию ЕС в экономических и финансовых вопросах, сохраняя при этом открытую экономику, способствуя мировой финансовой стабильности и поддерживая европейский бизнес и граждан.

ЕЦБ, евро, Кристин Лагард, цифровой евро
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