Лагард оценила спад ВВП еврозоны во втором квартале в 14%

Экономический спад в зоне евро во втором квартале составит 14% ВВП в годовом исчислении, в 2020 году в целом — 8,7%. Об этом заявила глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, выступая в понедельник на онлайн-слушаниях в Комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.

«Сокращение ВВП в 1 квартале составило 3,8%, наш прогноз на 2-й квартал составляет 14%, реальный ВВП в 2020 году упадет до 8,7%, в 2021 мы ожидаем начало восстановление на уровне 5,2%», — заявила она.

Она подчеркнула, что Европейский центробанк в условиях пандемии оказался «впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы», ранее банк «оперировал лишь различными сценариями».