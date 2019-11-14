Украина приветствует имплементацию ФРГ поправки к газовой директиве ЕС

Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Германии Газовой директивы Европейского Союза, заявил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Twitter.
«Правительство Украины приветствует имплементацию Бундестагом Газовой директивы Евросоюза. Мы ожидаем, что независимый энергетический регулятор Германии также будет действовать в строгом соответствии с Директивой. Эту позицию также поддержала Европейская комиссия», — подчеркнул он.
Как сообщалось, 13 ноября Бундестаг в среду принял поправки к Газовой директиве Евросоюза, направленной на регулирование деятельности газопроводов третьих стран на территории Евросоюза и, таким образом, в первую очередь российского «Северного потока 2».
Среди главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор «Северного потока 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.
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