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Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве передадут в концессию

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Недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве передадут в концессию

АО «Укрзализныця» планирует передать в концессию железнодорожный вокзал на станции «Дарница» в Киеве.

Как сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова в четверг, это один из первых в перечне объектов, для развития которых планируется привлечь инвесторов на условиях государственно-частного партнерства.

«До принятия закона „О концессии“, к сожалению, механизмов для развития этого объекта не было. Теперь мы имеем действенный инструмент и перспективу для привлечения инвесторов», — цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, благодаря привлечению частного капитала планируется достроить этот объект и сделать из него современный вокзал с торгово-развлекательными площадями на левом берегу Киева.

В УЗ напомнили: первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве была завершена в январе 2007 года. Незавершенным остается строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, туннель без отделки и инженерных сетей), открытой автостоянки с подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотведения.

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Отметим, что директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский в октябре 2019 года заявлял, что не видит экономической целесообразности достраивать Дарницкий вокзал в Киеве.

Ранее, в 2013 году, Министерство инфраструктуры Украины и Государственное территориальное отраслевое объединение «Южно-Западная железная дорога» заявляли о намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции «Дарница» в Киеве по ул.Привокзальная, 3.

Тогда ориентировочная сметная стоимость второй очереди строительства составляла, согласно документации, 1,793 млрд грн в соответствии с технико-экономическим обоснованием, утвержденным распоряжением правительства № 758 от 19 сентября 2007 года.

УЗ, Дарницкий вокзал
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