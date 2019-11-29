На Дальнем Востоке построили первый автомобильный мост из России в Китай

На Дальнем Востоке завершено строительство моста через Амур. Первый автомобильный трансграничный мост соединил Благовещенск и китайский Хэйхэ. Подготовка к строительству шла более 20 лет, сообщают местные СМИ.
Длина моста — 1080 метров. Российская и китайская стороны построили по 540 метров. Две части соединили в мае 2019 года. Общая протяженность мостового перехода — чуть больше 20 км. В эксплуатацию мост будет введен весной 2020 года.
Подготовка к строительству моста шла более 20 лет. В 2015 году в рамках государственного визита Владимира Путина в Китай было подписано соглашение с правительством КНР о строительстве моста через реку Амур. В марте 2016 года в Харбине подписали договор о создании российско-китайской компании, которая занялась строительством. Строительство стартовало в декабре 2016 года.
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