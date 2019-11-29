Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет должны появиться «качественные дороги», которые соединят все крупные города.

«Наша главная задача — совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезпезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы „смотрящих“, или закрывали на это глаза», — заявил Гончарук в эфире программы «Право на власть» на канале 1+1.

По его словам, с марта 2020 года начнется «большое строительство» дорог.

Глава Кабмина надеется, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

Также премьер отметил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.