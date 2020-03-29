В Украине больше болеют коронавирусом люди в возрасте от 31 до 40 лет

В Украине чаще всего болеют коронавирусом люди работоспособного возраста.

«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», - заявил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших на COVID-19.

По данным МОЗ, развернутая статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова: