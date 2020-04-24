Саакашвили уже призывает не подписывать ЗСТ с Турцией

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михеил Саакашвили заявляет, что Украине нельзя подписывать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в теперешнем виде, так как это негативно повлияет на украинскую легкую промышленность.

«Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу — с украинской легкой промышленности можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов», — сказал Саакашвили на заседанием фракции «Слуга народа» в пятницу, которую транслировал на своей странице в Facebook заместитель главы фракции, депутат Максим Ткаченко.

Он отметил, что в свое время допустил такую же ошибку в Грузии, подписав такое соглашение.

«Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать», — подчеркнул Саакашвили.

Кроме того, он отметил то, как Европейский Союз защищают свой рынок. «Особенно сейчас, в эпоху кризиса, вы увидите, какой это будет протекционизм», — добавил Саакашвили.

Как сообщалось, 22 апреля Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров Украины.