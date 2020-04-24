Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на российском портале правовой информации.
До этого датой окончания Второй мировой войны в России считалось 2 сентября.
Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума РФ в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.
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