Путин перенес дату окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин утвердил датой окончания Второй мировой войны 3 сентября. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на российском портале правовой информации.

До этого датой окончания Второй мировой войны в России считалось 2 сентября.

Закон о переносе памятной даты одобрила Госдума РФ в середине апреля. Авторы законопроекта упоминали указ президиума Верховного Совета СССР, в котором 3 сентября объявлялось праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества. Также в пояснительной записке к законопроекту авторы указывали на то, что в Китае день победы в войне с Японией также отмечается 3 сентября.