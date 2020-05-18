Цена нефти Brent превысила $33 впервые с 13 апреля

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла на 1,83%, до $33,44, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Цена июльского фьючерса американской нефти марки WTI поднялась на 2,91%, до $30,38 за баррель по состоянию на раннее утро по Киеву.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свой прогноз по нефти на 2020 год. Согласно ему падение спроса на сырье составит 8,6 млн барр. в сутки, а не 9,3 млн барр. в сутки, как МЭА предполагало в апреле.

Восстановить спрос помогает постепенное ослабление ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса, полагают эксперты. По их оценке, к концу мая под ограничениями будут находиться 2,8 млрд человек по всему миру, в то время как на пике карантинных мер это число достигало 4 млрд человек.