Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

Более 120 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин распространения коронавируса, сообщает газета The Guardian в понедельник.
К предложению присоединились 54 страны Африки, отмечает газета.
Голосование по вопросу пройдет во вторник утром.
Решение Австралии провести расследование не понравилось Пекину, напоминает The Guardian. Китай резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.
Европейские страны и Австралия объединили усилия в поддержку проекта предложения ЕС, который призывает к «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке скоординированных ВОЗ международных ответных мер в области здравоохранения на COVID-19».
В этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как полагают, началась вспышка болезни. Тем не менее, как сообщили источники в австралийском правительстве, формулировки в предложении ЕС были достаточно жесткими, чтобы обеспечить надлежащее и тщательное расследование, хотя они все еще называют это «первым шагом» к обеспечению прозрачности.
На данном этапе ни Китай, ни США не поддержали это предложение.
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