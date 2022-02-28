Цена нефти снова превысила $100 за баррель

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,98% — до $102,32 за баррель по состоянию на утро понедельника. В последний раз контракт торговался выше $100 за баррель 24 февраля, в день начала войны в Украине.

Контракт на нефти марки WTI с поставкой в апреле растет на 5,49%, до $96,62.

В четверг, 24 февраля, нефть марки Brent взлетела на 8,4% и превысила уровень в $105 впервые с апреля 2014 года. Однако 25 февраля по итогам торговой сессии стоимость сырья составила $98,4 — это произошло в основном потому, что страны Запада не стали накладывать санкции на российский нефтегазовый сектор, отмечало ранее агентство Bloomberg.