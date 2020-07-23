Зимой цена газа будет на 20-30% меньше, чем год назад

В июле оптовая цена на природный газ для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз» поставляет газ, выросла на 7% по сравнению с ценой в предыдущем месяце — до 2,3 грн за кубометр (без НДС и расходов на транспортировку). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
В целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 53%.
Отмечается, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.
Однако относительно ситуации на отечественном рынке, то сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в местных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено свыше 21 млрд кубометров газа, что на 42% выше показателей прошлого года.
По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, цена на газ все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами. Он предположил, что в разгар отопительного сезона цены будут на 20-30% ниже, чем в 2019 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016