Зимой цена газа будет на 20-30% меньше, чем год назад

В июле оптовая цена на природный газ для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз» поставляет газ, выросла на 7% по сравнению с ценой в предыдущем месяце — до 2,3 грн за кубометр (без НДС и расходов на транспортировку). Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

В целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 53%.

Отмечается, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая.

Однако относительно ситуации на отечественном рынке, то сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в местных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено свыше 21 млрд кубометров газа, что на 42% выше показателей прошлого года.

По словам главы Нафтогаза Андрея Коболева, цена на газ все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами. Он предположил, что в разгар отопительного сезона цены будут на 20-30% ниже, чем в 2019 году.