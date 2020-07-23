Войти
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
дружба народов
Трамп пригрозил закрыть все дипмиссии Китая на территории страны
В Украине продлили карантин до 31 августа
официально
В Украине продлили карантин до 31 августа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Байден назвал Трампа первым президентом-расистом в истории США

450
Байден назвал Трампа первым президентом-расистом в истории США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих президентских выборах Джозеф Байден назвал действующего президента США Дональда Трампа первым расистом, которому удалось возглавить Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Во время прошедшей в онлайн-формате в среду встречи с избирателями бывший вице-президент согласился с мнением одного из участников, выразившего обеспокоенность тем, что Трамп пытается обвинить в появлении и распространении коронавируса Китай и называет коронавирус «китайским вирусом». Байден добавил, что Трамп «судит людей по цвету кожи, национальности, стране происхождения, и это совершенно отвратительно».

«Ни один действующий президент никогда такого не делал, — добавил политик. — Ни республиканец, ни демократ. У нас были расисты, и они пытались стать президентами. Он оказался первым, кому это удалось». По словам Байдена, действия президента «разделяют страну».

Читайте также: Цена золота приближается к историческому максимуму

Журналисты обратились к Трампу с просьбой прокомментировать заявления его потенциального соперника на ноябрьских выборах во время состоявшейся в среду позднее пресс-конференции. В ответ Трамп утверждал, что «сделал больше для темнокожих американцев, чем кто-либо еще, за исключением, возможно, Авраама Линкольна».

Дональд Трамп, расизм, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 23 июля 2020
Среда, 22 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016