Байден назвал Трампа первым президентом-расистом в истории США

Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих президентских выборах Джозеф Байден назвал действующего президента США Дональда Трампа первым расистом, которому удалось возглавить Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Во время прошедшей в онлайн-формате в среду встречи с избирателями бывший вице-президент согласился с мнением одного из участников, выразившего обеспокоенность тем, что Трамп пытается обвинить в появлении и распространении коронавируса Китай и называет коронавирус «китайским вирусом». Байден добавил, что Трамп «судит людей по цвету кожи, национальности, стране происхождения, и это совершенно отвратительно».
«Ни один действующий президент никогда такого не делал, — добавил политик. — Ни республиканец, ни демократ. У нас были расисты, и они пытались стать президентами. Он оказался первым, кому это удалось». По словам Байдена, действия президента «разделяют страну».
Журналисты обратились к Трампу с просьбой прокомментировать заявления его потенциального соперника на ноябрьских выборах во время состоявшейся в среду позднее пресс-конференции. В ответ Трамп утверждал, что «сделал больше для темнокожих американцев, чем кто-либо еще, за исключением, возможно, Авраама Линкольна».
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