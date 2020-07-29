У Зеленского обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине за последние сутки превысило 1 тыс., и это вызывает беспокойство, отмечалось на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил о разделении территории на новые „зеленые“ и „красные“ зоны по европейским стандартам, где эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать отдельно в каждой области, городе и районе», — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Как сообщалось, в Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро среды зафиксировано 1,022 тыс. новых случаев, 21 чел. из числа ранее заболевших скончался, 650 выздоровели.