У Зеленского обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине за последние сутки превысило 1 тыс., и это вызывает беспокойство, отмечалось на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
«Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил о разделении территории на новые „зеленые“ и „красные“ зоны по европейским стандартам, где эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать отдельно в каждой области, городе и районе», — сообщает в среду пресс-служба президента Украины.
Как сообщалось, в Украине вновь растет количество новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки: по состоянию на утро среды зафиксировано 1,022 тыс. новых случаев, 21 чел. из числа ранее заболевших скончался, 650 выздоровели.
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