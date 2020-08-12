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Член Набсовета УЗ готовит почву для входа казахских рельс на рынок Украины

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Член Набсовета УЗ готовит почву для входа казахских рельс на рынок Украины

«Актюбинский рельсобалочный завод» освоил и сертифицировал производство ж/д рельс по украинскому стандарту ДСТУ. Теперь казахское предприятие готово заместить рельсы украинского производства в закупках «Укрзалізниці». Полумиллиардный тендер на закупку 21 000 тонн рельс, в котором АРБЗ обязательно примет участие, назначен на 7 октября.

Заменить украинских поставщиков на казахских активно призывает член Наблюдательного совета «Укрзалізниці» Кристиан Кун. Что неудивительно: господин Кун, который отвечает за закупочную политику в УЗ, в то же время возглавляет совет директоров «Казахстанских железных дорог» и особо не скрывает своего лобби производителей из Казахстана. Под его «защиту», например, попала закупка масел у казахской компании в мае этого года. Также ожидается, что господин Кун пролоббирует интересы казахского «Проммашкомплекта» по поставке новых колес для подвижного состава. «Проммашкомплект» сейчас как раз сертифицирует свою продукцию в Украине.

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Из-за конфликта интересов и постоянных скандалов в топ-менеджменте в июле коллеги Куна по «Укрзалізнице» все-таки подняли вопрос об его увольнении из Набсовета. Однако, как долго он будет рассматриваться и сколько казахских поставщиков в ущерб украинским интересам еще успеет проллобировать Кристиан Кун, пока неизвестно.

Казахстан, УЗ, Кристиан Кун
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