Минздрав хочет изменить критерии распределения регионов на четыре зоны

Министерство здравоохранения предложило Кабинету министров изменить критерии распределения регионов на четыре зоны по COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

«Проанализировав все показатели, мы решили сделать понятнее и удобнее то, по каким критериям мы определяем отнесение к тому или иному уровню опасности (зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны). Мы решили объединить динамику и количество заболеваемости в один показатель и считать исходя из количества новых больных на 100 тыс. населения на протяжении 14 дней. Кроме того мы более четко определили показатель загруженности коек. У нас разная ситуация на западе и востоке страны, поэтому мы учли маленькие районы и города, областные центры и внедрили соответствующие коэффициенты. Внесли соответствующие документы в Кабмин для внедрения изменений в постановления»,- сказал министр, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Он также рассказал, что уровень загруженности коек, выделенных для пациентов с коронавирусной болезнью, составляет 24%.

«Загруженность коек в Украине — на уровне 24%. В то же время эта ситуация неравномерная по регионам. Наибольшая загруженность — во Львовской области (более 53%), Киеве (48%), Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской областях (на уровне 46%). Эти регионы составляют 50% всех больных», — заявил Степанов.