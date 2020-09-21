Минздрав хотел получить из бюджета 300 миллиардов

Министерство здравоохранения подавало запрос на 296 млрд грн на финансирование здравоохранения в 2021 году, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
«Мы подали в бюджетном запросе общий бюджет 296 млрд грн. Эта сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медгарантий. Эти средства направляются именно на лечение, на „первичку“, „экстренку“, специализированную и высокоспециализированную медпомощь — мы подали в размере 225 млрд грн. Это минимум, на который мы вышли, потому что изначально у нас расчеты были немного больше», — сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2021 год расходы на здравоохранение составят 190 млрд грн, из них 123 млрд грн — на реализацию программы медицинских гарантий. На борьбу с COVID-19 заложено 19 млрд грн, из них 16 млрд грн — на предоставление медуслуг в рамках программы медгарантий, 2,6 млрд грн — расходы на вакцинацию от COVID-19, 1 млрд грн — на оборудование рабочих мест учителей техническими средствами для дистанционного обучения.
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