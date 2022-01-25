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Госбюджет в 2021 году сведен с дефицитом почти 200 млрд грн

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Госбюджет в 2021 году сведен с дефицитом почти 200 млрд грн

Дефицит государственного бюджета в декабре составил 131,96 млрд грн, в целом в 2021 году госбюджет сведен с дефицитом 197,9 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно им, общий фонд госбюджета в декабре 2021 года сведен с дефицитом 110,15 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год в целом составил 168,85 млрд грн.

Как указала ГКСУ, заимствования госбюджета в 2021 году составили 618 млрд грн (в том числе внешние — 208 млрд грн), тогда как в декабре минувшего года заимствования были на уровне 125 млрд грн (внешние — 50 млрд грн).

Погашения за минувший год составили 441 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам — 97,6 млрд грн. В декабре минувшего года погашения составили 29 млрд грн, в том числе по внешним обязательствам- 1,9 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Приватизация принесла в госбюджет-2021 5,097 млрд грн при плане 12,285 млрд грн, указало ГКСУ.

При этом финансирование за счет средств Единого казначейского счета составило 12,5 млрд грн в минувшем году, из которых 10,3 млрд грн — в декабре.

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Доходы госбюджета-2021 составили 1,296 трлн грн при плане в 1,281 трлн грн, в том числе по общему фонду — 1,084 трлн грн при плане 1,054 трлн грн, указало ГКСУ.

Расходы госбюджета в минувшем году составили 1,49 трлн грн при плане в 1,54 трлн грн, в том числе по общему фонду — 1,259 трлн грн при плане 1,278 трлн грн.

бюджет-2021
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