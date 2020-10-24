Трамп досрочно проголосовал на выборах

Президент США Дональд Трамп в субботу в Палм-Бич (штат Флорида) досрочно проголосовал на всеобщих выборах. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.

В 2016 году республиканец голосовал в Нью-Йорке в день выборов, однако в прошлом году глава государства сменил место прописки — теперь его постоянным местом жительства в документах указано поместье Мар-а-Лаго во Флориде, а не небоскреб Trump tower на Пятой авеню в нью-йоркском районе Манхэттен, как это было ранее.

Согласно оценкам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, на предстоящих в ноябре всеобщих выборах досрочно проголосовали уже не менее 50 млн человек.