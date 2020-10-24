Эрдоган предрекает «конец Европы»

«Открыв фронт против мусульман», Европа начала подготовку к собственному концу, сказал президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в городе Кайсери. Трансляция велась в Twitter главы государства.
Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду во время мусульманской молитвы. По информации газеты Sabah, около 150 полицейских ходили в ботинках по молитвенным коврикам.
По словам турецкого лидера, подобные «нападки на права мусульман» — граждан Европы — свидетельствуют о том, что «европейский фашизм перешел в новую фазу».
«Если они (страны Европы. — Ред.) не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри», — отметил Эрдоган.
Турецкий президент не первый раз критикует политику европейских государств по отношению к мусульманам. В частности, он посоветовал «лечить психику» своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону после его слов о «просвещенном исламе», а также намерении освободить эту религию от «иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». По мнению Эрдогана, своими заявлениями о борьбе с исламским сепаратизмом глава Франции хочет «рассчитаться с мусульманами». Турецкий лидер также обвинил Макрона в намерении создать тоталитарную «антиисламскую систему».
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