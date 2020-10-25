Явка на местных выборах на 16:00 составила 27%

Явка на местных выборах, которые проходят в Украине в воскресенье, по состоянию на 16:00 составила 27%, сообщает гражданская сеть «Опора».

«Явка на 16:00 по всей стране по данным гражданской сети „Опора“ составляет 27%. Погрешность 0,84%. В это же время на местных выборах 2015 года явка была 36,2%», — написала председатель правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская в Facebook в воскресенье.