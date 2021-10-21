ЕСЧП установил нарушение Украиной прав переселенцев из Крыма и Донбасса из-за отказа в голосовании на местных выборах

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года.

В пресс-релизе ЕСЧП, размещенном в четверг на сайте суда, сообщается, что суд вынес решение по делу «Селигененко и другие против Украины», установив факт нарушения прав человека.

Четверо заявителей, трое из которых — крымчанки (двое — из Севастополя, одна — из Алупки) и одна — из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. После отказа в праве проголосовать на местных выборах 2015 года заявительницы обратились в судебные инстанции Украины, в том числе и апелляционную, которые постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам, которые проживают в соответствующих избирательных округах.

В пресс-релизе отмечается, что в течение года заявительницы проживали в Киеве и платили налоги. В их паспортах граждан Украины местом прописки был указан Крым и Донецк, но власти Украины не учли обстоятельств, при которых заявительницы не могли реализовать свое право на волеизъявление в местных общинах и соответствующих округах.

«Суд установил, что, не приняв во внимание особую ситуацию заявителей, власти дискриминировали их в использовании права голоса при голосовании на местных выборах. Имело место нарушение ст.1 Протокола № 12 к Конвенции (общий запрет дискриминации — Ред.)», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

ЕСПЧ постановил выплатить заявительницам компенсацию морального ущерба в размере EUR4,5 тыс каждой.