В Италии новый коронавирусный антирекорд

В течение последних суток болезнь COVID-19 в Италии подтвердили у 37 809 человек, что является самым большим суточным показателем из зафиксированных прежде в стране.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии возросло до 862 681.

За прошедшие сутки в результате пандемии в стране умерли 446 больных, общее количество умерших с начала пандемии возросло до 40 638.

Выздоровели от болезни в Италии уже 322 925 пациентов.

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за семь дней возросло на 3,5 млн — это на 0,1 млн больше прежнего максимума, зафиксированного неделю назад.

В Италии недельный прирост увеличился до 34%. Сейчас там подтверждают по 30 тыс. случаев ежедневно — это в 5,5 раза больше, чем в первую волну.