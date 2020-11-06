В Италии новый коронавирусный антирекорд

В течение последних суток болезнь COVID-19 в Италии подтвердили у 37 809 человек, что является самым большим суточным показателем из зафиксированных прежде в стране.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Италии возросло до 862 681.
За прошедшие сутки в результате пандемии в стране умерли 446 больных, общее количество умерших с начала пандемии возросло до 40 638.
Выздоровели от болезни в Италии уже 322 925 пациентов.
В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за семь дней возросло на 3,5 млн — это на 0,1 млн больше прежнего максимума, зафиксированного неделю назад.
В Италии недельный прирост увеличился до 34%. Сейчас там подтверждают по 30 тыс. случаев ежедневно — это в 5,5 раза больше, чем в первую волну.
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