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В Италии уже более 5000 человек заразились коронавирусом

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В Италии уже более 5000 человек заразились коронавирусом

Медики в Италии выявили 5 061 случай заражения людей коронавирусом Covid-19, сообщил в субботу руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Таким образом, за сутки число пациентов выросло на 1 145 человек. Увеличилось и количество летальных случаев: по состоянию на вечер субботы их в Италии насчитывается 233 — на 36 больше, чем в пятницу.

В настоящее время 2 651 пациент проходит лечение в больницах, 567 из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 1 843 человека лечатся от коронавируса дома. Более 500 заразившихся коронавирусом уже поправились.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в воскресенье подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса.

Декрет содержит положение о фактической изоляции всей северной области Ломбардия, где выявлено наибольшее число заражений, а также 14 провинций в областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. В частности, запрещается выезд и въезд людей за исключением экстренных обстоятельств. Кроме того, по всей стране прекращается работа всех спортивных и развлекательных учреждений, а также учреждений культуры, включая театры, музеи и библиотеки. В барах и ресторанах необходимо будет обеспечивать расстояние между посетителями не менее одного метра. Также вводится ограничение на часы работы заведений: они смогут обслуживать клиентов с 6 утра до 6 часов вечера.

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По информации итальянских врачей, средний возраст людей, скончавшихся в стране от последствий заражения Covid-19 — 81 год.

Италия, коронавирус
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