Грузия эвакуирует своих граждан из Италии

Правительство Грузии эвакуирует из Италии своих граждан, которые не могут вернуться на родину из-за отмены прямых полетов в связи с распространением там коронавируса. Об этом в пятницу журналистам сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

«Я хочу успокоить всех тех наших граждан, которые планировали вылететь из Италии в Грузию прямым рейсом. Мы уже работаем, чтобы организованно доставить их обратно, и об этом позаботится государство. Затраты, связанные с этим, возьмет на себя государство», — сказала Турнава.

Глава Минэкономики заявила, что принять решение о прекращении полетов с Италией было сложным в экономическом плане, однако здоровье собственных граждан важнее.

Турнава заявила, что пока не может сказать, как долго продлится запрет на полеты с Италией. Она надеется, что к лету эпидемия нового коронавируса спадет и только тогда можно будет начать думать о возобновлении авиасообщения.

Правительство Грузии в пятницу приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Италией из-за сложной ситуацией с распространением нового коронавируса в этой стране. В Грузии выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом. Все заразившиеся являются гражданами Грузии, большая часть которых заразилась в Италии, а некоторые — в Иране. Их состояние врачи оценивают как стабильное.