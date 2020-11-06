Население РФ сократилось за 9 месяцев почти на 400 тысяч

Естественная убыль населения России за январь — сентябрь 2020 года составила 387,1 тыс. человек. Это следует из данных Росстата о естественном движении населения, опубликованных на сайте российского ведомства в пятницу.

Согласно данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150,2 тыс. человек меньше и составил 236,9 тыс. Всего в январе — сентябре 2020 года на 1 млн 68 тыс. родившихся россиян пришлось 1 млн 455 тыс. умерших.