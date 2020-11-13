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YouTube решил не публиковать видео с итогами 2020 года

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YouTube решил не публиковать видео с итогами 2020 года

YouTube отказался от идеи публиковать видеоролик с отсылками к главным трендам года Rewind. Причиной стало то, что «2020 год стал другим», говорится в заявлении компании.

«Начиная с 2010 года мы завершали каждый год Rewind, вспоминая наиболее успешных авторов, видео и тренды. Нравится вам это — или вы помните только 2018 год (самый неудачный год для проекта — Ред.) — Rewind всегда должен был становиться праздником для вас. Но 2020 год стал другим. И это не кажется правильным — продолжать действовать, будто это не так. Поэтому мы берем перерыв с Rewind в этом году», — говорится в заявлении.

«Мы осознаем, что в 2020 году вы создали много хорошего, — добавили в YouTube. — Вы нашли способы поднять настроение людям, помочь им справиться и рассмешить их. Вы действительно сделали тяжелый год лучше».

В последние годы проект Rewind подвергался критике среди пользователей. Так, в 2018 году ролик стал самым задизлайканным видео всех времен (более 18 млн дизлайков), напоминает The Verge. Видео 2019 года получило 9,2 млн дизлайков и попало на пятое место рейтинга самых нелюбимых видеозаписей у пользователей. В 2017 году ролик получил 2,3 млн дизлайков при 4,5 млн лайков и тоже вошел в рейтинг, попав на 38-е место.

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Во время пандемии YouTube зафиксировал всплеск активности пользователей: все больше людей просматривали видео на платформе. По данным компании, к концу марта просмотры роликов на тему образования, домашних тренировок и кулинарии значительно выросли. Также спросом пользовались прямые эфиры и трансляции.

YouTube
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