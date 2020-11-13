Microsoft обвинила Россию и КНДР в кибератаках на фармацевтические компании

Компания Microsoft утверждает, что в последние месяцы засекла кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса.
«В последние месяцы мы засекли кибератаки со стороны трех государственных игроков, целью которых были крупные компании, напрямую задействованные в разработке вакцин и лечения от COVID-19. В число целей входили крупнейшие фармацевтический компании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах», — говорится в блоге компании.
«Атаки были со стороны „Стронция“ (Strontium), игрока, происходящего из России, и двух игроков, происходящих из Северной Кореи, которых мы называем „Цинк“ (Zinc) и „Церий“ (Cerium)», — сказано в пресс-релизе.
Среди целей злоумышленников — большая часть разработчиков вакцины, у которых она уже находится на разных стадиях клинических испытаний, утверждают в Microsoft.
«Стронций» продолжает использовать подбор паролей и грубые попытки входа, чтобы украсть данные для доступа. Эти атаки, которые нацелены на взлом аккаунтов людей с использованием тысяч или миллионов быстрых попыток", — говорится в блоге.
Также Microsoft утверждает, что из Северной Кореи действуют преимущественно путем рассылки электронных писем.
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