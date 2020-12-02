Джанет Йеллен заявила об историческом кризисе в США

Пандемия коронавируса и последовавший экономический спад вызвали в США кризис исторического масштаба, заявила Джанет Йеллен, которую, по версии американских СМИ, избранный президент США Джозеф Байден планирует выдвинуть на пост следующего министра финансов. Ее слова передает Reuters.

«Это американская трагедия, и нам необходимо действовать безотлагательно. Бездействие приведет к самоусиливающемуся спаду, который нанесет еще больший ущерб», — сказала кандидат в министры.

Йеллен также отметила, что наибольший ущерб пандемия нанесла «самым уязвимым» группам населения и от новой администрации незамедлительно потребуются решительные действия для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации.

Как отмечает Reuters, Йеллен выступила на мероприятии, на котором Байден официально представил своих главных советников по экономической политике. На мероприятии она и другие советники поддержали правительственные меры по увеличению занятости, сокращению экономического неравенства и помощи женщинам и меньшинствам. В частности, Йеллен отметила необходимость решения таких проблем, как безработица и нехватка жилья.

О том, что Байден планирует выдвинуть на пост министра финансов экс-главу ФРС Йеллен, стало известно 24 ноября. Сама Йеллен выступает приверженцем стимулирующей политики: так, в прошлом месяце она заявила, что США необходимо «продолжить чрезвычайную финансовую поддержку», писал Bloomberg. Агентство отмечало, что трейдеров, хорошо знакомых с Йеллен, обрадовал выбор Байдена, поскольку они «ожидают, что, работая с ФРС, та поможет экономике оправиться от пандемии». Экс-главе ФРС 74 года, и она может стать первой женщиной во главе Минфина США.