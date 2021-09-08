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Деньги у правительства США закончатся в октябре

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Деньги у правительства США закончатся в октябре

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду сообщила, что имеющиеся у Вашингтона резервы закончатся в октябре, она в очередной раз призвала американских законодателей увеличить предел государственного долга страны.

«Когда все доступные меры и имеющиеся средства будут полностью исчерпаны, США впервые в истории окажутся не способны выполнять свои обязательства», — говорится в письме Йеллен законодателям, опубликованном пресс-службой финансового ведомства США. Министр подчеркнула, что, согласно последним данным, «средства и чрезвычайные меры, скорее всего, будут исчерпаны в октябре».

Йеллен констатировала, что промедление в том, что касается повышения потолка госдолга, «может нанести непоправимый ущерб американской экономике и мировым финансовым рынкам».

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Потолок госдолга США был заморожен Конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен не раз предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению госдолга.

Джанет Йеллен, госдолг США
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