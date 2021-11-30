В США считают уместным давление на Россию из-за ситуации с Украиной

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает уместным оказать финансовое давление на правительство РФ в связи с наращиванием военного присутствия на границе с Украиной.

В ходе слушаний в сенате США конгрессмен Уильям Хагерти обратился к Йеллен, выразив надежду, что та «направит мощный посыл» правительству РФ о возможности оказания мощного финансового давления на Москву в связи со сложившейся напряженностью на российско-украинской границе.

«Я согласна. Это будет уместно», — отреагировала Йеллен.

Украина и западные государства в последнее время неоднократно обвиняли Москву в агрессивных действиях у границ Украины. В РФ отвергали все обвинения.